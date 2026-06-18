La carta d’identità cartacea non scadrà più automaticamente il 3 agosto 2026. Lo ha stabilito il Governo con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 giugno, introducendo nuove disposizioni per evitare il sovraccarico degli uffici anagrafici impegnati nel rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

I documenti cartacei già in possesso dei cittadini continueranno quindi a essere validi fino alla data di scadenza riportata sulla tessera e potranno essere utilizzati regolarmente per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e per tutte le attività consentite sul territorio nazionale.

Arriva il documento d’identità provvisorio

Tra le novità introdotte dal decreto c’è anche la possibilità per i Comuni di rilasciare un documento d’identità provvisorio ai cittadini che si trovano con il documento scaduto, smarrito o deteriorato.

La misura servirà a coprire il periodo necessario per la stampa e la consegna della nuova Carta d’Identità Elettronica da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, operazione che richiede generalmente circa sei giorni lavorativi.

Le nuove regole

Carta d’identità cartacea non scaduta: resta valida fino alla scadenza indicata sul documento.

resta valida fino alla scadenza indicata sul documento. Carta scaduta, smarrita o deteriorata: occorre richiedere la CIE; il Comune potrà rilasciare un documento provvisorio nell’attesa.

occorre richiedere la CIE; il Comune potrà rilasciare un documento provvisorio nell’attesa. Viaggi all’estero: resta consigliato il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica, nel rispetto delle normative europee vigenti.

La decisione punta a garantire continuità nei servizi ai cittadini e a evitare criticità negli uffici comunali durante la fase di transizione verso la completa digitalizzazione dei documenti d’identità.