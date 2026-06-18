Una giornata storica per Castel San Giorgio. Si è svolta questa mattina la cerimonia ufficiale di consegna delle chiavi della nuova Caserma dei Carabinieri all’Arma, segnando la conclusione di un lungo percorso amministrativo e la nascita di un nuovo presidio di sicurezza per il territorio.

Le chiavi della struttura sono state consegnate al Tenente Colonnello Carlo Santarpia, comandante della Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino, alla presenza della dirigente della Prefettura, dottoressa Gamboni.

La nuova caserma è stata realizzata attraverso la demolizione e la ricostruzione della precedente sede e rappresenta un investimento strategico per la comunità. L’opera è stata progettata per garantire funzionalità, sicurezza ed efficienza operativa, oltre a offrire un importante contributo alla riqualificazione urbana della zona.

«Oggi è un giorno di grande orgoglio per Castel San Giorgio – ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara –. Consegniamo all’Arma dei Carabinieri una struttura moderna e funzionale che rappresenta il simbolo della legalità, della presenza dello Stato e della capacità delle istituzioni di affrontare e risolvere problemi complessi. Questa nuova caserma è il risultato di un lavoro lungo e impegnativo che restituisce alla città un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai Lavori Pubblici, Domenico Sellitto, che ha evidenziato il valore tecnico e amministrativo dell’intervento, realizzato grazie al lavoro congiunto degli uffici comunali, dei professionisti e delle imprese coinvolte.

L’Amministrazione comunale sottolinea come la nuova struttura rappresenti uno degli interventi pubblici più significativi degli ultimi decenni per la città, un’opera destinata a rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio e a diventare un punto di riferimento per la comunità e per le future generazioni.