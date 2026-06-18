Si terrà venerdì 19 giugno, alle ore 11, nell’Aula Consiliare del Comune di Castel San Giorgio, la cerimonia di conferimento degli Encomi Solenni deliberati dall’Amministrazione comunale per rendere omaggio a cittadini e appartenenti alle forze dell’ordine che si sono distinti per coraggio, altruismo e senso del dovere.

Il riconoscimento è legato al salvataggio di una giovane avvenuto il 20 marzo scorso nei pressi del passaggio a livello tra via Sabato Lanzara e via Francesco Lanzara, nella frazione Fimiani, dove il tempestivo intervento dei presenti ha consentito di evitare una tragedia.

L’Amministrazione conferirà l’Encomio Solenne ai militari della Stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio che parteciparono alle operazioni di soccorso, così come agli agenti del Comando di Polizia Locale che intervennero in supporto.

Un riconoscimento speciale sarà assegnato anche a due cittadini che, con prontezza e senso civico, hanno avuto un ruolo determinante nel salvataggio della giovane, contribuendo in maniera decisiva alla buona riuscita dell’intervento.

“Con questa cerimonia intendiamo esprimere, a nome dell’intera comunità di Castel San Giorgio, la nostra più sincera gratitudine verso coloro che, con coraggio, umanità e spirito di servizio, hanno contribuito a salvare una vita”, ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara.