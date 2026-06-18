La Procura di Salerno, guidata dal procuratore capo Raffaele Cantone, è tornata sulla vicenda del ripascimento della spiaggia di Cetara comunicando che il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore ha confermato quasi integralmente le ipotesi di reato contestate nell’inchiesta.

Restano infatti confermate le accuse di distruzione o deturpamento di bellezze naturali e di esecuzione di opere in assenza o in difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche. Non è stata invece ritenuta configurabile, allo stato attuale delle indagini, l’ipotesi di danneggiamento del patrimonio culturale.

Il provvedimento fa seguito al decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura il 10 giugno scorso, che aveva riguardato il materiale proveniente da cave terrestri già depositato sull’arenile di Largo Marina e destinato ai lavori di ampliamento della spiaggia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno, supportati dagli accertamenti tecnici dell’Arpac e da una consulenza specialistica disposta dalla Procura, il materiale utilizzato sarebbe risultato incompatibile con i sedimenti naturali della spiaggia sotto diversi profili.

Le verifiche avrebbero evidenziato differenze significative nel colore, nella granulometria e nelle caratteristiche sedimentologiche dei materiali. In particolare, il materiale proveniente dalla cava presenterebbe tonalità molto più chiare rispetto alla sabbia naturale e classi granulometriche non sovrapponibili a quelle originarie dell’arenile.

Per la Procura le difformità riscontrate non riguarderebbero soltanto l’aspetto estetico, ma potrebbero incidere sull’equilibrio dell’ecosistema marino-costiero e sulla struttura stessa della spiaggia. Gli accertamenti tecnici avrebbero inoltre rilevato fenomeni di compattazione e cementificazione del materiale versato, con possibili alterazioni permanenti delle caratteristiche naturali dell’arenile.

Secondo il procuratore Cantone, se il progetto fosse stato completato nelle modalità previste, avrebbe potuto provocare conseguenze potenzialmente irreversibili sulla spiaggia di Cetara, compromettendone anche la fruibilità pubblica e causando possibili ripercussioni sull’intero ecosistema costiero della Costiera Amalfitana, area di elevato valore paesaggistico e naturalistico.

L’inchiesta prosegue per accertare eventuali responsabilità e valutare tutti gli aspetti tecnici e amministrativi legati all’intervento di ripascimento.