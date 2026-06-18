Attimi di paura questa mattina a Corbara, dove un camion ha sfondato il cancello dell’Istituto Paritario Nasta, finendo all’interno dell’area scolastica.

Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante sarebbe entrato improvvisamente nella struttura dopo aver abbattuto il cancello d’ingresso. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Non si segnalano, al momento, feriti, ma l’episodio ha provocato forte preoccupazione tra il personale scolastico e i presenti.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le responsabilità e verificare eventuali danni alla struttura.

Redazione