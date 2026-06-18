Un appello ai giovani affinché diventino protagonisti di una rivoluzione culturale capace di contrastare degrado, violenza e comportamenti incivili. A lanciarlo è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, intervenendo alla presentazione della settima edizione del Limen Salerno Festival, in programma dal 25 al 27 giugno all’Arena Ghirelli del Parco dell’Irno.

Rivolgendosi agli organizzatori e ai tanti ragazzi coinvolti nella manifestazione, il primo cittadino ha invitato le nuove generazioni a essere «ambasciatori di idealità, cultura e creatività» per contribuire a migliorare la qualità della vita nei quartieri della città.

«Mi aspetto che diate un contributo importante e deciso alla rivoluzione culturale contro la cafoneria, la volgarità, la stupidità e la violenza che attraversano la vita della nostra città», ha affermato De Luca, sottolineando come cultura e creatività rappresentino l’esatto contrario di fenomeni come droga, violenza e mancanza di rispetto verso gli altri.

Nel suo intervento, il sindaco ha criticato anche alcuni comportamenti che continuano a creare disagi ai cittadini, dai locali rumorosi fino ai fuochi d’artificio esplosi per festeggiare compleanni lungo il lungomare cittadino.

Spazio anche a un pensiero rivolto agli studenti impegnati nella prima prova dell’esame di maturità. «Il mio augurio più affettuoso è quello di successo – ha dichiarato –. Vivete questi giorni con serenità. La maturità rappresenta un momento importante e sono convinto che la grandissima maggioranza dei ragazzi otterrà risultati significativi».

L’appuntamento con il Limen Salerno Festival si conferma così non solo un evento dedicato alla musica e alla creatività giovanile, ma anche un’occasione di riflessione sul ruolo delle nuove generazioni nella crescita culturale e sociale della città.