Momenti di forte apprensione a Ercolano per il crollo parziale di una palazzina situata in via Niglio 29. L’episodio ha fatto scattare immediatamente i soccorsi e l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Napoli, che sta seguendo l’evolversi della situazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo le uniche due persone presenti all’interno dell’edificio. I residenti erano rimasti bloccati in un appartamento a causa del cedimento strutturale e dell’accumulo di detriti provocato dal crollo.

Dopo il recupero, i due sono stati trasferiti in ospedale a scopo precauzionale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente non si registrano feriti.

Nell’area interessata sono presenti anche il comandante della Polizia Municipale di Ercolano e i tecnici comunali, impegnati nelle verifiche sulla stabilità dell’immobile e negli accertamenti necessari a chiarire le cause del cedimento.

La Prefettura di Napoli monitora costantemente la situazione attraverso il Centro Coordinamento Soccorsi, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza e i controlli tecnici sull’edificio. Al momento la situazione risulta sotto controllo, ma resta alta l’attenzione delle autorità competenti.