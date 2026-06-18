Al via a Ischia Porto una sperimentazione per alleggerire il traffico durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Dal 19 giugno al 19 luglio entrerà infatti in vigore il divieto di circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate su tutto il territorio comunale.

Come funziona il divieto

La limitazione scatterà ogni venerdì a partire dalle ore 12 e resterà in vigore fino alla mezzanotte della domenica. Il provvedimento sarà valido anche nei giorni festivi e prefestivi, con l’obiettivo di ridurre la congestione della rete stradale isolana durante i fine settimana.

Le deroghe previste

Saranno esclusi dal divieto i mezzi di soccorso e di emergenza, i veicoli delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, oltre ai mezzi impiegati per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Prevista una deroga anche per il trasporto di prodotti freschi e deperibili: nella giornata di sabato i veicoli autorizzati potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 4 e le 6.30 del mattino.

Trasporti da Pozzuoli

I mezzi provenienti da Pozzuoli nello stesso orario potranno raggiungere i punti di consegna sull’isola e successivamente rientrare sulla terraferma a vuoto. L’imbarco sarà consentito dai porti di Ischia e Casamicciola con destinazione esclusiva Calata Porta di Massa, a Napoli.

Obiettivo: meno traffico nei periodi più critici

L’iniziativa, che potrebbe essere estesa anche agli altri comuni dell’isola, nasce con l’obiettivo di ridurre la presenza di traffico pesante nei periodi di maggiore afflusso turistico e migliorare la circolazione lungo le principali arterie stradali di Ischia.