Grande emozione per Enzo Avitabile, che ha ricevuto oggi la laurea honoris causa in Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea conferita dall’Università degli Studi di Napoli L’Orientale.

La cerimonia si è svolta nella Basilica di San Giovanni Maggiore ed è stata accompagnata da una speciale “lectio-concerto” durante la quale l’artista napoletano, affiancato da Gianluigi Di Fenza alla chitarra ed Emidio Ausiello alle percussioni, ha ripercorso alcuni dei brani più significativi della sua carriera.

Il momento finale si è trasformato in una vera e propria festa collettiva, con il pubblico che ha accompagnato l’esibizione sulle note di “Mane e Mane” e “Soul Express”. In scaletta anche altri brani del repertorio di Avitabile, tra cui “Don Salvatò” e “Tutt’egual song ’e criature”.

Alla cerimonia hanno preso parte familiari, amici, rappresentanti delle istituzioni e numerosi esponenti del mondo accademico. Presenti anche il produttore Andrea Aragosa e il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri.

«Sono strafelice – ha dichiarato Avitabile –. È bello ricevere questo riconoscimento da un’università importante come l’Orientale, dove si studiano lingue, scambi culturali e comunicazione».

L’artista ha ribadito il valore sociale della sua musica: «Ho sempre cercato, insieme agli artisti che lavorano con me, di parlare degli ultimi, di quelli fuori dai riflettori, degli outsider».

Durante la cerimonia, il rettore Roberto Tottoli ha sottolineato come il percorso artistico di Avitabile rappresenti un esempio di dialogo tra culture, lingue e tradizioni diverse, in linea con la missione formativa dell’ateneo.

La laurea honoris causa celebra così una carriera che ha fatto dell’incontro tra popoli, sonorità e identità differenti il proprio tratto distintivo, trasformando la musica in uno strumento di inclusione, dialogo e convivenza tra culture.