Lunedì 22 giugno, alle ore 19:30 in Piazza Doria, l’U.S. Angri 1927 si presenterà ufficialmente alla città dando il via alla stagione sportiva 2026/2027 e al percorso che accompagnerà il club verso il traguardo più importante della sua storia: il Centenario dalla fondazione.

L’evento sarà un momento di incontro tra società, tifosi, istituzioni, sponsor e cittadini, all’insegna dei valori che da quasi un secolo caratterizzano la realtà grigiorossa: appartenenza, tradizione e identità sportiva.

Nel corso della serata saranno presentati il nuovo organigramma societario, lo staff tecnico, i calciatori, i partner commerciali e gli sponsor che sosterranno il progetto sportivo nella nuova stagione.

Ampio spazio sarà dedicato alle iniziative previste per il Centenario, con un programma che punta a coinvolgere l’intera comunità angrese attraverso eventi celebrativi, appuntamenti culturali e momenti di aggregazione finalizzati a valorizzare la storia e il patrimonio dell’U.S. Angri 1927.

La manifestazione si aprirà con un omaggio alla storia del club e proseguirà con la presentazione della nuova struttura societaria, dello staff tecnico e della rosa. Saranno inoltre illustrati i progetti sportivi e le collaborazioni che accompagneranno la società nel campionato 2026/2027.

Previsti anche contributi video, contenuti celebrativi e gli interventi dei rappresentanti del club, delle istituzioni e degli ospiti presenti.

L’obiettivo è condividere con il territorio l’inizio di una nuova fase della storia grigiorossa, fondata su programmazione, sostenibilità, valorizzazione dei giovani e rispetto di una tradizione che continua a rappresentare un motivo di orgoglio per la città di Angri.

Più che una semplice presentazione, quella di lunedì sarà il primo passo ufficiale del cammino che porterà l’U.S. Angri 1927 a festeggiare i suoi cento anni di storia insieme alla propria comunità.