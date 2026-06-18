L’Italia continua a essere una delle mete più richieste al mondo per i matrimoni di lusso. Dalle scogliere della Costiera Amalfitana alle ville storiche affacciate sui laghi del Nord, sempre più coppie internazionali scelgono il nostro Paese per celebrare un evento esclusivo, immerso nella bellezza del paesaggio e nelle eccellenze dell’ospitalità italiana.

Negli ultimi anni il concetto stesso di matrimonio è cambiato. Non si tratta più soltanto di organizzare una cerimonia, ma di creare un’esperienza completa per gli sposi e per i loro ospiti. Location panoramiche, design personalizzato, servizi fotografici editoriali e produzioni video cinematografiche sono diventati elementi fondamentali per chi desidera un evento memorabile.

Tra le destinazioni più richieste figurano Positano, Ravello, Capri e Sorrento, località capaci di coniugare scenari unici, tradizione e servizi di alto livello. La Costiera Amalfitana, in particolare, rappresenta uno dei punti di riferimento del destination wedding internazionale grazie alla sua capacità di offrire esperienze esclusive e altamente personalizzate.

In questo contesto assume un ruolo sempre più importante la scelta di professionisti specializzati nel settore dei matrimoni di lusso, in grado di coordinare ogni dettaglio e raccontare l’evento attraverso immagini e video di elevata qualità.

Per approfondire le nuove tendenze del destination wedding in Italia e scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi scelti dalle coppie provenienti da tutto il mondo, è possibile consultare il lavoro di una fotografa specializzata in matrimoni di lusso in Italia, attiva da oltre vent’anni nelle principali destinazioni wedding del Paese.