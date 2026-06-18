È ufficialmente iniziata oggi la Maturità 2026. Alle 8:30 oltre 527mila studenti italiani sono tornati tra i banchi per affrontare la prima prova scritta dell’Esame di Stato, il tradizionale tema di italiano comune a tutti gli indirizzi scolastici.

Le sette tracce predisposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state suddivise nelle consuete tre tipologie: analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità.

Per la Tipologia A, dedicata all’analisi del testo, i maturandi hanno potuto scegliere tra una poesia di Cesare Pavese, “Passerò per Piazza di Spagna”, tratta dalla raccolta “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, e un brano di Vitaliano Brancati tratto dall’opera “I piaceri”.

Per la Tipologia B, dedicata al testo argomentativo, le tracce hanno riguardato il libro “Alzarsi all’alba” di Mario Calabresi, un brano del sociologo Frank Furedi tratto dall’opera “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere” e una riflessione storica sull’Assemblea Costituente attraverso il discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat.

Per la Tipologia C, dedicata ai temi di attualità, tra gli argomenti proposti figurano il mondo dei social e della comunicazione contemporanea, con un testo attribuito all’influencer e divulgatrice Francesca Amara, e una riflessione sui cambiamenti della società attuale.

Gli studenti hanno a disposizione sei ore per completare l’elaborato, chiamato a verificare competenze linguistiche, capacità argomentative e spirito critico.

Archiviata la prova di italiano, domani sarà la volta del secondo scritto, dedicato alle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio. Successivamente inizieranno i colloqui orali, ultimo passaggio del percorso che porterà al conseguimento del diploma.

Per migliaia di maturandi è così iniziato uno dei momenti più importanti del percorso scolastico, tra emozione, aspettative e la voglia di guardare al futuro.