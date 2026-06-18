È il giorno della maturità per oltre mezzo milione di studenti italiani. Questa mattina, alle ore 8:30, 527.747 maturandi torneranno tra i banchi per affrontare la prima prova scritta dell’Esame di Stato: il tema di italiano.

Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stato ammesso agli esami il 96,8% degli studenti, mentre il 3,2% non ha ottenuto l’accesso alla prova finale.

La prima prova è uguale per tutti gli indirizzi scolastici e prevede sette tracce suddivise in tre tipologie: due analisi del testo, tre tracce argomentative e due temi di attualità. Gli studenti hanno a disposizione sei ore per completare l’elaborato.

Grande attesa per conoscere gli argomenti scelti dal Ministero. Tra le ipotesi della vigilia figuravano il centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda, gli 80 anni del referendum istituzionale che sancì la nascita della Repubblica Italiana e temi legati all’intelligenza artificiale, alla salute mentale e ai cambiamenti della società contemporanea.

Le commissioni d’esame si sono già insediate nei giorni scorsi e sono composte da un presidente esterno, tre commissari esterni e tre interni. Dopo la prima prova di italiano, domani sarà la volta della seconda prova scritta, diversa a seconda dell’indirizzo di studi, prima dell’avvio dei colloqui orali.

Alla vigilia dell’esame non sono mancati i messaggi di incoraggiamento delle istituzioni. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha invitato gli studenti ad affrontare la maturità con fiducia, ricordando che “non rappresenta un giudizio definitivo sul valore di una persona”.

Anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha rivolto il proprio augurio ai maturandi, sottolineando l’importanza di saper riflettere su quanto appreso durante il percorso scolastico.

Per migliaia di studenti campani e italiani, dunque, oggi inizia ufficialmente uno dei momenti più importanti della vita scolastica: la Maturità 2026.