Un sistema fraudolento ramificato in dieci regioni italiane, oltre 80 società “cartiere”, 240 persone e aziende coinvolte e un presunto danno da 160 milioni di euro ai danni dello Stato. È questo il quadro emerso dall’inchiesta coordinata dalla Procura di Salerno e condotta dalla Guardia di Finanza sul maxi giro di truffe legato ai bonus edilizi.

Al centro delle indagini ci sarebbero due associazioni per delinquere, una operativa tra l’Agro Nocerino-Sarnese e la Valle dell’Irno e l’altra nel Cilento, ritenute responsabili di aver generato crediti fiscali inesistenti sfruttando incentivi come Superbonus 110%, Bonus Facciate, Ecobonus e Sismabonus.

Secondo gli investigatori, il sistema si basava sull’utilizzo di oltre 80 società prive di reale operatività, utilizzate per attestare lavori di riqualificazione edilizia mai eseguiti su circa 200 immobili distribuiti in tutta Italia. In alcuni casi, le pratiche sarebbero state avviate persino all’insaputa dei proprietari degli immobili coinvolti, compresi enti pubblici.

Per nove indagati, ritenuti ai vertici delle organizzazioni, sono state richieste misure cautelari: quattro richieste di custodia in carcere e cinque di arresti domiciliari. Tra loro figurano due commercialisti del Salernitano e sette imprenditori residenti tra Nocera Inferiore, Cava de’ Tirreni, Bellizzi, Eboli, Mercato San Severino e Sicignano degli Alburni. Il prossimo 24 giugno saranno ascoltati dal Gip nell’ambito dell’interrogatorio preventivo previsto dalla riforma Nordio.

Secondo la ricostruzione accusatoria, i due professionisti avrebbero avuto un ruolo centrale nella costituzione e gestione delle società coinvolte, generando crediti d’imposta inesistenti attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e successivamente cedendoli a soggetti terzi oppure utilizzandoli per compensare imposte reali.

Le indagini hanno inoltre portato alla luce una presunta bancarotta fraudolenta legata a una società del settore elettronica e telefonia con sedi tra Salerno, Nocera Inferiore e Avellino. L’azienda avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre 335 milioni di euro, diventando uno degli snodi del sistema investigato.

Gli approfondimenti finanziari hanno consentito di ricostruire anche flussi di denaro destinati all’estero, con trasferimenti verso Cina, India e Pakistan. I reati contestati comprendono, tra gli altri, associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L’inchiesta ha coinvolto soggetti e società distribuiti tra Campania, Lazio, Basilicata, Sicilia, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto, confermando la portata nazionale del presunto sistema fraudolento.