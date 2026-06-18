Cresce l’ansia a Nocera Inferiore per le condizioni della 31enne coinvolta nel drammatico incidente stradale avvenuto sull’A1, nei pressi di Caianello. La donna si trova ricoverata in coma all’ospedale di Caserta, mentre il figlioletto di appena tre anni è ricoverato al Santobono di Napoli in coma farmacologico.

Sui social si moltiplicano i messaggi di vicinanza e le richieste di preghiera per la giovane mamma e per il bambino, che nei prossimi giorni dovrà affrontare un delicato intervento chirurgico a causa delle gravi fratture al volto riportate nell’impatto.

Migliorano invece le condizioni del 41enne, sottufficiale dell’Esercito e vicino di casa della donna, che era alla guida della Citroën C3 coinvolta nello schianto contro un camion che precedeva il veicolo.

Secondo quanto emerso, il bilancio dell’incidente avrebbe potuto essere ancora più grave senza il tempestivo intervento del personale sanitario del 118. Il medico giunto sul posto ha immediatamente stabilizzato i feriti e disposto il trasferimento urgente della donna all’ospedale di Caserta. Il bambino è stato invece trasportato in elicottero all’ospedale Santobono di Napoli, mentre un secondo velivolo ha trasferito il militare al Cardarelli.

Fondamentale anche il lavoro dei Vigili del Fuoco di Teano, che hanno estratto i feriti dalle lamiere, e della Polizia Stradale di Caserta Nord, impegnata nella gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

L’incidente ha comportato la chiusura dell’A1 per circa tre ore, in uno dei tratti più trafficati della rete autostradale italiana. Grazie al coordinamento tra soccorritori, forze dell’ordine e personale sanitario è stato possibile intervenire rapidamente nonostante la complessità dello scenario.

Nel frattempo la Procura di Santa Maria Capua Vetere e la Polizia Stradale di Caserta Nord proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e capire cosa abbia provocato il tamponamento dell’autoarticolato che viaggiava in direzione Sud.