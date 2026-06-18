Il Comune di Nocera Inferiore rafforza le misure a sostegno della raccolta differenziata. Con l’ordinanza sindacale n. 10 del 16 giugno 2026, il sindaco Paolo De Maio ha disposto il divieto di commercializzazione e vendita, sia al dettaglio che all’ingrosso, di buste nere e comunque non trasparenti su tutto il territorio comunale.

Il provvedimento, entrato in vigore dal 15 giugno, punta a contrastare i conferimenti irregolari dei rifiuti e a migliorare l’efficienza del servizio di raccolta differenziata. L’utilizzo di sacchi non trasparenti, infatti, impedisce agli operatori e agli ispettori ambientali di verificare il contenuto e di individuare eventuali errori nella separazione dei rifiuti.

«Il divieto di vendita delle buste nere è una misura che va nella direzione di una raccolta differenziata più efficace e trasparente», ha dichiarato la presidente della Commissione Ambiente, Carmen Granato, sottolineando come i risultati raggiunti finora siano frutto della collaborazione tra amministrazione e cittadini.

Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente e alla Tutela degli Animali, Massimiliano Mercede: «Il conferimento in buste nere o non trasparenti impedisce sia agli addetti alla raccolta sia agli ispettori ambientali di controllare visivamente il contenuto e verificare se è stata effettuata una corretta differenziazione dei rifiuti. È uno strumento in più per incrementare la percentuale di raccolta differenziata in città».

Secondo l’amministrazione, un miglioramento delle percentuali di raccolta potrebbe tradursi nel tempo anche in una riduzione dei costi del servizio e quindi in un alleggerimento della Tari per i cittadini.

«La tutela dell’ambiente e il miglioramento della raccolta differenziata richiedono la collaborazione di tutti – ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio –. Con questo provvedimento intendiamo favorire comportamenti virtuosi e contrastare pratiche che compromettono l’efficacia del servizio, con l’obiettivo di rendere Nocera Inferiore una città sempre più attenta alla sostenibilità e al decoro urbano».

I controlli saranno effettuati dalla Polizia Municipale con il supporto del gestore del servizio di raccolta rifiuti. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative di 50 euro alla prima violazione e di 100 euro in caso di recidiva, oltre alla sospensione dell’attività con chiusura dell’esercizio per tre giorni consecutivi. In caso di ulteriori violazioni nello stesso anno, il SUAP potrà disporre la chiusura dell’attività commerciale.