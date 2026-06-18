Nuove risorse per l’edilizia scolastica a Nocera Superiore. L’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 330mila euro dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinato all’adeguamento alla normativa antincendio di due importanti plessi scolastici cittadini.

Gli interventi riguarderanno le scuole “Marco Polo” di Pecorari e “Edmondo De Amicis” di Croce Malloni, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza e garantire strutture sempre più moderne e conformi agli standard previsti dalla normativa vigente.

«La sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta», sottolinea l’Amministrazione comunale, evidenziando come il finanziamento consentirà di intervenire concretamente su due istituti centrali per la comunità scolastica locale, offrendo ambienti più sicuri e funzionali per studenti, docenti e personale.

Il contributo, finanziato attraverso la Missione 4 – Investimento 3.3 del PNRR, è il risultato del lavoro svolto dagli uffici comunali nella fase di progettazione e candidatura al bando ministeriale.