Via libera agli interventi di rimozione dell’amianto individuato in Vicoletto Tronato e all’interno del cimitero comunale di Pagani. Con la determina n. 196 del 15 giugno 2026, l’amministrazione comunale ha affidato le operazioni di bonifica, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti fibre di amianto, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Il provvedimento arriva dopo l’episodio verificatosi nelle scorse settimane in Vicoletto Tronato, dove una vecchia tubazione in cemento-amianto si era staccata dalla facciata di un’abitazione, precipitando sulla strada e frantumandosi in diversi punti. L’accaduto aveva suscitato forte preoccupazione tra i residenti per il possibile rischio di dispersione di fibre nell’ambiente.

Nonostante la rimozione dei frammenti effettuata nell’immediatezza, numerosi cittadini avevano continuato a segnalare la presenza di ulteriori tratti della condotta ancora ancorati all’edificio e potenzialmente pericolosi.

L’atto, firmato dal responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tutela Ambientale, prende origine dalle verifiche effettuate a seguito delle segnalazioni della Polizia Locale, che hanno evidenziato la presenza di manufatti in Eternit sia nell’area di Vicoletto Tronato che in alcune zone del camposanto cittadino.

Considerata la necessità di intervenire con urgenza, il Comune ha affidato il servizio a una ditta specializzata che provvederà alla predisposizione del piano di lavoro, al monitoraggio ambientale e alla rimozione in sicurezza dei materiali contenenti amianto.

Le operazioni prevedono il trattamento dei manufatti con specifici prodotti incapsulanti, il confezionamento secondo le norme previste per i rifiuti pericolosi e il successivo trasporto presso impianti autorizzati allo smaltimento. Al termine dei lavori saranno effettuati ulteriori controlli per verificare la completa messa in sicurezza delle aree interessate.

Soddisfazione è stata espressa dall’Osservatorio Nazionale Amianto, che ha sottolineato l’importanza della bonifica quale principale strumento di prevenzione contro le patologie correlate all’esposizione alle fibre di amianto.

L’intervento punta a eliminare una criticità segnalata da tempo e a garantire maggiori condizioni di sicurezza per residenti, visitatori e lavoratori delle aree coinvolte.