Perquisizioni in corso dalle prime ore della mattinata a Positano e nei comuni limitrofi nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno.
L’operazione è condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, con il supporto di militari provenienti da diversi reparti della provincia.
Secondo quanto riferito dagli investigatori, le attività rappresentano lo sviluppo di un’inchiesta finalizzata ad accertare eventuali irregolarità nella gestione degli affidamenti di lavori pubblici da parte della precedente amministrazione comunale.
Al centro degli accertamenti vi sarebbe la presunta assegnazione di diversi appalti in violazione del principio di rotazione degli affidamenti, con lavori che sarebbero stati affidati a un numero ristretto di imprese operanti sul territorio.
Le perquisizioni sono finalizzate all’acquisizione di documentazione e di ulteriori elementi utili alle indagini, che proseguono sotto il coordinamento della Procura di Salerno. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sugli sviluppi dell’inchiesta.