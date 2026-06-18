Nuove opportunità di lavoro in arrivo da Poste Italiane, che ha avviato una campagna di selezione per operatori di sportello da inserire in diversi uffici postali sul territorio nazionale con contratto a tempo indeterminato.

La ricerca è rivolta a diplomati e laureati e punta a rafforzare la rete dei servizi al pubblico. L’assunzione diretta con contratto stabile rappresenta uno degli aspetti più interessanti dell’offerta, in un mercato del lavoro spesso caratterizzato da rapporti a termine.

I requisiti

Per candidarsi è necessario possedere:

Diploma di scuola secondaria superiore quinquennale;

Oppure laurea triennale o magistrale.

Per i diplomati è richiesta una votazione minima di 70/100 oppure 42/60 per chi ha conseguito il diploma con il precedente ordinamento scolastico.

Non sono previsti limiti di età né è richiesta esperienza lavorativa pregressa. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese, soprattutto per le sedi con maggiore affluenza turistica o servizi internazionali.

Le mansioni

L’operatore di sportello rappresenta il primo punto di contatto tra azienda e clientela e si occupa di:

gestione delle operazioni di sportello;

assistenza ai clienti;

attività di consulenza;

promozione dei prodotti e servizi di Poste Italiane.

Sono richieste buone capacità relazionali, orientamento al cliente e attitudine al problem solving.

Formazione e contratto

I candidati selezionati saranno assunti direttamente a tempo indeterminato. L’orario di lavoro, full time o part time, sarà definito in base alle esigenze organizzative e alla sede di assegnazione.

L’azienda prevede inoltre un percorso formativo iniziale con affiancamento operativo, corsi tecnici e aggiornamenti periodici.

Come candidarsi

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso la sezione:

Lavora con noi di Poste Italiane

I candidati potranno indicare le sedi di preferenza tra quelle disponibili. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per oggi, 19 giugno. Successivamente, i profili ritenuti idonei saranno contattati per le fasi successive della selezione.