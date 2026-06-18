Scatta l’allerta a Ravello dopo alcune segnalazioni di tentativi di truffa ai danni di persone anziane. A lanciare l’avviso è stata l’amministrazione comunale, sulla base delle informazioni raccolte dai Carabinieri della Compagnia di Amalfi.

Secondo quanto segnalato, alcuni malintenzionati starebbero contattando telefonicamente i residenti fingendosi appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Con vari pretesti, annuncerebbero presunti controlli imminenti presso le abitazioni, nel tentativo di conquistare la fiducia delle vittime e riuscire successivamente a introdursi nelle case per compiere furti.

Il Comune invita i cittadini, in particolare gli anziani e i loro familiari, a prestare la massima attenzione. Le raccomandazioni sono quelle di non fornire dati personali a sconosciuti, non comunicare informazioni sulla propria abitazione e non aprire la porta a persone di cui non si conosce con certezza l’identità.

In caso di richieste sospette o situazioni anomale, l’invito è a contattare immediatamente il Numero Unico per le Emergenze 112, così da consentire alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente e prevenire eventuali truffe.