Proseguono le attività di controllo sul territorio in materia di immigrazione da parte della Polizia di Stato. Nella giornata di ieri, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno ha eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino moldavo risultato irregolarmente presente in Italia.

L’operazione è scaturita dal rigetto dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno, disposto dal Questore di Salerno, e dal successivo decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Durante l’iter amministrativo, l’uomo aveva presentato una richiesta di protezione internazionale, successivamente ritirata.

A seguito della rinuncia, gli uffici competenti hanno avviato le procedure necessarie per l’esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Il cittadino straniero è stato quindi accompagnato dagli agenti della Polizia di Stato presso l’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino, da dove è stato imbarcato su un volo diretto a Chişinău, capitale della Moldavia, facendo ritorno nel proprio Paese d’origine.

La Questura ha confermato che le attività di controllo e verifica della regolarità della presenza degli stranieri sul territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane nell’ambito delle ordinarie operazioni di vigilanza e sicurezza.