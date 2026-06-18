La Scafatese riparte da una delle sue colonne portanti. Il capitano Errico Altobello continuerà a vestire la maglia gialloblù anche nella prossima stagione, accompagnando i canarini nella nuova avventura tra i professionisti.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore da parte della società guidata dal patron Felice Romano, che ha ufficializzato il rinnovo del difensore, protagonista assoluto dell’ultima annata.

Altobello è stato infatti uno dei punti di riferimento della squadra che ha conquistato la vittoria del campionato di Serie D, il ritorno nel calcio professionistico e il titolo di Campione d’Italia di categoria.

“La sua conferma rappresenta molto più di una semplice permanenza”, sottolinea il club in una nota ufficiale. “È un segnale di continuità, appartenenza e ambizione”.

Leader dentro e fuori dal campo, il capitano continuerà a guidare il gruppo mettendo a disposizione esperienza, carisma e attaccamento ai colori gialloblù, qualità che negli anni lo hanno reso uno dei simboli della società.

Per la Scafatese si tratta di un tassello importante nella costruzione della rosa che affronterà il prossimo campionato professionistico, con l’obiettivo di dare continuità al progetto vincente avviato nelle ultime stagioni.