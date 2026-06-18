Furto la scorsa notte ai danni di una nota boutique di abiti da cerimonia situata lungo il Corso Nazionale di Scafati.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi all’interno dell’attività commerciale attraverso l’ingresso principale, portando via parte della merce esposta prima di allontanarsi rapidamente.

Oltre al bottino, il raid ha causato ingenti danni alle vetrine e alla struttura del negozio, scoperti soltanto nelle prime ore del mattino dai titolari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare gli autori del furto e ricostruirne i movimenti prima e dopo il colpo.

Le indagini sono attualmente in corso.