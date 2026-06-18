Proseguono le indagini dei carabinieri della Tenenza di Scafati sull’accoltellamento di un giovane avvenuto circa dieci giorni fa nei pressi dello stadio comunale. La vittima, attualmente ricoverata all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, sarebbe stata colpita al petto al termine di una lite o di una colluttazione scoppiata per motivi ritenuti futili.

I militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e della Tenenza di Scafati stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

Nei giorni scorsi il consigliere comunale Francesco Carotenuto ha fatto visita al giovane in ospedale, esprimendo vicinanza alla vittima e alla sua famiglia, come riportato da “Il Mattino“.

«Quello che è accaduto non può essere archiviato come una semplice lite tra ragazzi. Un giovane della nostra città ha rischiato la vita per motivi futili, vittima di una violenza cieca e ingiustificabile che lascia sgomenta un’intera comunità», ha dichiarato Carotenuto.

Il consigliere ha inoltre sottolineato come, secondo quanto riferito, pochi centimetri avrebbero separato il ragazzo da conseguenze ancora più gravi. «Sono certo che la magistratura farà il suo corso e che i responsabili risponderanno delle loro azioni davanti alla legge», ha aggiunto.

Carotenuto ha infine richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza cittadina, con particolare riferimento a via Niglio e ad altre aree che negli ultimi tempi sono state teatro di episodi di violenza e tensione. «Nessuno può pensare di venire a Scafati a fare il camorrista. Nessuno può pensare di girare armato nelle nostre strade con l’intenzione di intimidire, ferire o addirittura uccidere», ha concluso.