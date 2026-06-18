Il consigliere comunale interviene dopo la diffida sul rendiconto e solleva interrogativi sui conti dell’ente.

Un richiamo che pesa

“La diffida del Prefetto è un segnale che merita risposte immediate e soprattutto chiarezza verso i cittadini.” La diffida inviata dalla Prefettura per la mancata approvazione del rendiconto continua ad alimentare il dibattito politico a Scafati. Per il consigliere comunale Michele Grimaldi, il provvedimento non rappresenta un semplice richiamo formale ma l’ennesimo campanello d’allarme di una situazione amministrativa che, a suo giudizio, continua a mostrare evidenti difficoltà.

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Redazione

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