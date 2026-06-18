Nuove segnalazioni da parte dei residenti di Scafati per i rumori notturni lungo il Corso Nazionale. Secondo quanto denunciato da alcuni cittadini, intorno alle 3 del mattino musica ad alto volume e schiamazzi avrebbero disturbato il riposo di chi vive nella zona.

«È giusto sostenere e incentivare le attività commerciali della città, ma non è possibile che a quest’ora ci sia musica a tutto volume e confusione come se non ci fosse un domani», lamentano alcuni residenti.

La protesta riguarda soprattutto il rispetto del riposo notturno. «Ci sono persone che si alzano molto presto per andare a lavorare: c’è chi ha la sveglia alle 4, alle 5 o alle 6 del mattino. Serve maggiore attenzione verso chi vive quotidianamente il quartiere», sottolineano.

I cittadini chiedono un equilibrio tra la necessità di valorizzare la vita serale e il diritto alla quiete pubblica, auspicando maggiori controlli e il rispetto degli orari previsti per la diffusione della musica nelle ore notturne.

Redazione