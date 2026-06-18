Arriva una nuova segnalazione da parte di un cittadino rivolta all’amministrazione comunale e al sindaco Pasquale Aliberti in merito allo stato dei lavori nell’area giochi della villa comunale cittadina.
Nel messaggio, il cittadino dichiara di aver sostenuto in passato l’operato dell’amministrazione, ma solleva ora perplessità riguardo ai tempi di esecuzione dell’intervento di riqualificazione. Secondo quanto riportato, all’avvio dei lavori sarebbe stata indicata una durata di circa 30 giorni, con previsione di completamento entro il periodo primaverile.
Tuttavia, la segnalazione evidenzia come, a distanza di diversi mesi dall’inizio — indicato intorno a febbraio — il cantiere risulterebbe ancora incompleto. In particolare, viene lamentata la mancata posa delle superfici in gomma dell’area giochi, oltre a una presunta interruzione delle attività lavorative per un periodo prolungato.
Il cittadino sottolinea inoltre il disagio legato ai ritardi, chiedendo chiarimenti ufficiali sui motivi dello slittamento dei lavori e sulle nuove tempistiche previste per la conclusione dell’intervento.
Al momento non sono arrivate comunicazioni pubbliche di dettaglio da parte dell’amministrazione comunale in merito allo stato di avanzamento del cantiere o a eventuali criticità operative che possano aver inciso sul cronoprogramma.
La questione resta quindi aperta, in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali da parte degli uffici competenti.
Redazione