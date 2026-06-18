Velocità elevate, sorpassi pericolosi e controlli ritenuti insufficienti. Sono queste alcune delle criticità segnalate dagli automobilisti che percorrono quotidianamente la Strada Statale 268, tra le principali arterie di collegamento del territorio.
Le testimonianze raccolte evidenziano una crescente preoccupazione per la sicurezza lungo il tracciato, dove molti utenti della strada denunciano situazioni di rischio costante e chiedono interventi mirati per prevenire incidenti e migliorare la viabilità.
La richiesta è quella di un potenziamento delle misure di controllo e di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale su un’arteria particolarmente trafficata, utilizzata ogni giorno da migliaia di automobilisti.