Tragedia nella notte a Boscoreale, dove un giovane di 23 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Panoramica. La vittima è Francesco Cuomo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo era in sella al proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un masso situato ai margini della carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e per il 23enne non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità o ulteriori elementi utili alle indagini.

Lo scooter è stato posto sotto sequestro, mentre la salma del giovane è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla legge.

La notizia della scomparsa di Francesco Cuomo si è diffusa rapidamente in città, suscitando profondo dolore e commozione nella comunità di Boscoreale e dell’intera area vesuviana, dove il giovane era molto conosciuto.