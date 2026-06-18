Momenti di apprensione sull’autostrada in direzione Salerno, nel tratto compreso tra Cava de’ Tirreni e il capoluogo, dove un veicolo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

L’allarme è scattato poco fa, con il mezzo che ha preso fuoco mentre era in marcia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

L’episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato, con disagi per gli automobilisti in transito.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo, anche se non si esclude un guasto di natura meccanica o elettrica. Non risultano, al momento, informazioni su eventuali feriti.

Redazione