Due serate imperdibili per gli amanti del teatro e della comicità d’autore. Dopo il grande successo degli ultimi anni, Vincenzo Salemme torna in tournée con “…E fuori nevica!”, lo spettacolo scelto per celebrare i suoi 50 anni di carriera teatrale.

In Campania sono previste due tappe speciali: il 2 agosto a Castellabate e il 3 agosto nella suggestiva cornice della Certosa di Padula.

La celebre commedia, scritta, diretta e interpretata da Salemme nel 1995 e successivamente trasformata in film nel 2014, racconta le esilaranti e surreali vicende dei fratelli Righi – Enzo, Stefano e Cico – costretti a convivere a causa di un singolare testamento che stravolge le loro vite.

Lo spettacolo rappresenta uno dei lavori più amati del repertorio dell’artista napoletano e continua a conquistare il pubblico grazie a una miscela di comicità, emozioni e situazioni paradossali che hanno reso l’opera un classico del teatro contemporaneo.

Per informazioni su date, orari e biglietti è possibile consultare il sito ufficiale di Vincenzo Salemme.