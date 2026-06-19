Proseguono i primi interventi della nuova amministrazione comunale di Angri. Tra le attività avviate in queste settimane figura il ripristino delle fontane della Villa Comunale, uno degli spazi pubblici più frequentati e simbolici della città.

A darne notizia è stato il sindaco , che ha sottolineato il valore dell’intervento come segnale di attenzione verso il decoro urbano e la cura degli spazi condivisi.

«Non si tratta di una grande opera – ha spiegato il primo cittadino – ma vedere nuovamente l’acqua scorrere nelle fontane della Villa Comunale rappresenta un segnale importante di cura e attenzione verso un luogo particolarmente caro agli angresi».

L’amministrazione ha ribadito l’intenzione di intervenire non solo nelle aree centrali della città, ma anche nei quartieri periferici, con l’obiettivo di garantire una manutenzione diffusa e una maggiore attenzione alle esigenze del territorio.

Secondo il sindaco, il ripristino delle fontane rappresenta soltanto uno dei primi passi di un percorso più ampio che punta a migliorare progressivamente la qualità degli spazi pubblici e il decoro urbano.

Scoppa ha inoltre rivolto un appello ai cittadini affinché collaborino nella tutela dei beni comuni, sottolineando come il rispetto degli spazi pubblici, l’attenzione all’ambiente e il senso civico siano elementi fondamentali per costruire una città più accogliente e vivibile.

L’intervento alla Villa Comunale assume così un valore simbolico: non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che l’amministrazione intende portare avanti attraverso una serie di azioni rivolte alla valorizzazione del patrimonio urbano e alla cura del territorio.

«Angri è di tutti e solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini sarà possibile renderla sempre più bella e funzionale», è il messaggio lanciato dal primo cittadino.