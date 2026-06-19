Una storia a lieto fine che ha coinvolto commercianti, cittadini e Vigili del Fuoco arriva da Angri, dove un piccolo gattino è stato tratto in salvo dopo essersi nascosto all’interno del vano motore di alcune auto in sosta lungo il prolungamento di Corso Italia.

A raccontare l’episodio è stata Confesercenti Angri, che ha evidenziato il grande spirito di collaborazione messo in campo da tutti i soggetti coinvolti. I primi ad accorgersi della presenza dell’animale sono stati alcuni commercianti della zona, allertati dai miagolii provenienti dalle vetture parcheggiate.

Dopo diversi tentativi di far uscire il gattino in sicurezza, vista la delicatezza della situazione è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco tramite la Polizia Locale. I soccorritori sono riusciti a recuperare il piccolo felino con grande attenzione e professionalità, evitando che potesse ferirsi o restare intrappolato all’interno del motore.

Una volta conclusa l’operazione di salvataggio, il gattino è stato affidato alle cure del negozio specializzato “Il Regno degli Animali”, situato nella stessa area commerciale. Qui ha ricevuto assistenza e protezione, conquistando in breve tempo la simpatia di residenti e clienti, tanto da diventare una vera e propria mascotte del quartiere.

La vicenda ha suscitato una forte ondata di solidarietà. La notizia si è rapidamente diffusa in città e sono state numerose le persone che hanno manifestato interesse ad adottare il piccolo animale.

L’epilogo è stato quello che tutti speravano: il gattino ha trovato una famiglia, è stato adottato e oggi gode di ottima salute.

“Un piccolo gesto che racconta il volto migliore della nostra comunità”, sottolineano da Confesercenti Angri, evidenziando come la collaborazione tra cittadini, attività commerciali e istituzioni abbia permesso di trasformare una situazione di rischio in una storia di sensibilità e amore per gli animali.