Un intervento nato per individuare l’origine di un incendio si è concluso con l’arresto di un uomo ricercato da anni e con la denuncia di altre tre persone. È accaduto nella frazione di Trivio, a Castel San Giorgio.

L’operazione è scattata dopo la segnalazione di una densa colonna di fumo proveniente dalla zona collinare. Gli agenti della Polizia Municipale hanno avviato immediatamente le verifiche, utilizzando anche un drone per localizzare con precisione il punto da cui si stavano sprigionando le fiamme.

Le immagini hanno consentito di raggiungere l’area di Monte Sant’Apollinare, dove gli operatori hanno individuato quattro persone intenti a bruciare materiale in una zona utilizzata come discarica abusiva, nella quale erano presenti soprattutto rifiuti plastici.

A seguito dei controlli, tre dei soggetti identificati sono stati denunciati per le violazioni contestate. Per il quarto uomo, invece, la situazione si è rivelata più grave.

Dagli accertamenti effettuati dagli agenti è infatti emerso che il soggetto, cittadino romeno, era destinatario di un ordine di carcerazione legato a una condanna per furto risalente al 2014. L’uomo risultava ricercato ed è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.