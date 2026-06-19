Una notizia destinata a far parlare il mondo del calcio. Ronaldinho, uno dei giocatori più iconici della storia del pallone, è pronto a tornare in campo a 46 anni per una nuova avventura in Italia con la maglia del Ravenna. Secondo quanto riportato da diversi organi di informazione sportiva, l’ex fuoriclasse brasiliano sarà annunciato ufficialmente il prossimo 23 giugno durante un evento in programma a Miami.

L’operazione porta la firma del presidente Ignazio Cipriani, che da tempo aveva manifestato il desiderio di coinvolgere l’ex Pallone d’Oro nel progetto giallorosso. Già nei mesi scorsi il numero uno del club romagnolo aveva lasciato intendere la volontà di vedere Ronaldinho protagonista con la maglia del Ravenna.

Per il campione brasiliano si tratterebbe di un ritorno clamoroso al calcio giocato dopo anni lontano dai campionati professionistici. Un’operazione che darebbe enorme visibilità al club romagnolo e all’intero campionato di Serie C.

«Non vedo l’ora di tornare a danzare sul pallone e scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e alla famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me e voglio portare questo stesso spirito a Ravenna», sarebbero state le parole attribuite all’ex stella di Barcellona, Milan e della nazionale brasiliana.

Il Ravenna, reduce dal ritorno tra i professionisti, si prepara così a vivere un’estate da protagonista. Dopo le indiscrezioni e le foto circolate negli ultimi mesi che ritraevano Ronaldinho insieme al presidente Cipriani, il sogno sembra ormai pronto a trasformarsi in realtà.

Se l’operazione sarà confermata ufficialmente, il campionato di Serie C si ritroverà improvvisamente una delle leggende più amate del calcio mondiale, capace di conquistare un Pallone d’Oro, una Champions League, un Mondiale e milioni di tifosi con il suo talento e il suo sorriso.