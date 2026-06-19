Profondo cordoglio a Corbara per la scomparsa di Antonio Padovano, venuto a mancare all’età di 54 anni.

La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra familiari, amici e conoscenti, che in queste ore stanno manifestando vicinanza e affetto alla famiglia, ricordandolo come una persona stimata e benvoluta da tutti.

A darne il triste annuncio sono la moglie Mariella Grimaldi, il figlio Domenico, il fratello Giuseppe, la sorella Silvana, la suocera Anna Nasta, il cognato Giancarmine, la cognata Tiziana, i nipoti e tutti i parenti.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore. In tanti hanno voluto ricordare Antonio con parole di affetto e stima, sottolineandone le qualità umane e la disponibilità verso il prossimo.

L’intera comunità di Corbara si stringe attorno alla famiglia Padovano in questo momento di grande dolore, esprimendo le più sentite condoglianze per una perdita che lascia un vuoto profondo tra quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

Alla moglie, al figlio e a tutti i familiari giungano sentimenti di sincera vicinanza.