Torna al centro dell’attenzione il fenomeno dei furti d’auto nell’Agro Nocerino-Sarnese. Negli ultimi mesi, infatti, si moltiplicano le segnalazioni da parte di cittadini che denunciano la scomparsa delle proprie vetture o tentativi di furto avvenuti nelle ore notturne.

Da Nocera Inferiore a Nocera Superiore, passando per Pagani, Angri, Scafati e Sarno, sono numerosi i residenti che affidano ai social network appelli e richieste di aiuto nel tentativo di recuperare i veicoli rubati o ottenere informazioni utili alle indagini.

Particolarmente presi di mira risultano essere i modelli più diffusi e richiesti sul mercato dei pezzi di ricambio, spesso sottratti in pochi minuti da gruppi specializzati che agiscono con rapidità e precisione.

La situazione sta alimentando un crescente senso di insicurezza tra i cittadini, soprattutto nei quartieri residenziali e nelle aree periferiche, dove molti proprietari di auto lamentano la mancanza di sistemi di videosorveglianza o di adeguati controlli nelle ore serali.

Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio e invitano la popolazione a segnalare immediatamente movimenti sospetti, persone estranee o veicoli che si aggirano in maniera insolita nelle zone residenziali.

Fondamentale, secondo gli esperti, è anche adottare alcune precauzioni: parcheggiare in aree illuminate, utilizzare dispositivi antifurto aggiuntivi e, quando possibile, custodire le vetture in garage o aree protette.

Nel frattempo, cittadini e comitati locali chiedono un rafforzamento dei controlli e un maggiore presidio del territorio per contrastare un fenomeno che continua a destare forte preoccupazione in tutto l’Agro Nocerino-Sarnese.

Redazione

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