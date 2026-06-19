Torna al centro dell’attenzione il fenomeno dei furti d’auto nell’Agro Nocerino-Sarnese. Negli ultimi mesi, infatti, si moltiplicano le segnalazioni da parte di cittadini che denunciano la scomparsa delle proprie vetture o tentativi di furto avvenuti nelle ore notturne.
Da Nocera Inferiore a Nocera Superiore, passando per Pagani, Angri, Scafati e Sarno, sono numerosi i residenti che affidano ai social network appelli e richieste di aiuto nel tentativo di recuperare i veicoli rubati o ottenere informazioni utili alle indagini.
Particolarmente presi di mira risultano essere i modelli più diffusi e richiesti sul mercato dei pezzi di ricambio, spesso sottratti in pochi minuti da gruppi specializzati che agiscono con rapidità e precisione.
La situazione sta alimentando un crescente senso di insicurezza tra i cittadini, soprattutto nei quartieri residenziali e nelle aree periferiche, dove molti proprietari di auto lamentano la mancanza di sistemi di videosorveglianza o di adeguati controlli nelle ore serali.
Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio e invitano la popolazione a segnalare immediatamente movimenti sospetti, persone estranee o veicoli che si aggirano in maniera insolita nelle zone residenziali.
Fondamentale, secondo gli esperti, è anche adottare alcune precauzioni: parcheggiare in aree illuminate, utilizzare dispositivi antifurto aggiuntivi e, quando possibile, custodire le vetture in garage o aree protette.
Nel frattempo, cittadini e comitati locali chiedono un rafforzamento dei controlli e un maggiore presidio del territorio per contrastare un fenomeno che continua a destare forte preoccupazione in tutto l’Agro Nocerino-Sarnese.
Redazione