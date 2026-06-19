Furti d’auto nell’Agro Nocerino-Sarnese, cresce la preoccupazione dei cittadini

Da Nocera Inferiore a Nocera Superiore, passando per Pagani, Angri, Scafati e Sarno, sono numerosi i residenti che affidano ai social network appelli e richieste di aiuto nel tentativo di recuperare i veicoli rubati.