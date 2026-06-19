È partita con una straordinaria partecipazione di pubblico la prima edizione del Fusillo Sangiliano Fest, la manifestazione dedicata al celebre Fusillo Sangiliano che, da ieri sera, anima il centro di Sant’Egidio del Monte Albino.

Nonostante si trattasse di una serata infrasettimanale, quella inaugurale di giovedì ha fatto registrare un’ottima affluenza, con tantissimi visitatori che hanno raggiunto il paese per prendere parte all’evento dedicato a uno dei simboli più rappresentativi della tradizione gastronomica locale.

Stand gastronomici, degustazioni e momenti di incontro hanno attirato famiglie, giovani e appassionati della cucina tradizionale campana, trasformando il borgo ai piedi dei Monti Lattari in un vivace punto di ritrovo all’insegna dei sapori e delle tradizioni.

La manifestazione, promossa dall’associazione Morini 50 Eventi guidata da Vincenzo Falcone, nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la sua storia e le sue eccellenze enogastronomiche, ponendo al centro il Fusillo Sangiliano, autentico patrimonio identitario della comunità santagidiese.

Tra gli ospiti della manifestazione figurano anche personalità del mondo gastronomico regionale, impegnate nella promozione delle tradizioni culinarie campane e nella valorizzazione delle produzioni tipiche locali.

Particolarmente apprezzato dai visitatori il connubio tra gastronomia, cultura e racconto delle origini del Fusillo Sangiliano, la cui nascita è legata a una suggestiva leggenda popolare tramandata nel tempo e ancora oggi parte integrante dell’identità del territorio.

Dopo il successo della serata inaugurale, il festival proseguirà fino al 21 giugno con un ricco programma di appuntamenti, degustazioni e iniziative pensate per celebrare una delle eccellenze più amate della tradizione locale.

L’ottima risposta del pubblico lascia già intravedere un futuro promettente per una manifestazione che punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano tra gli eventi estivi dell’Agro Nocerino-Sarnese, valorizzando storia, cultura e sapori di Sant’Egidio del Monte Albino.

Redazione