Dopo la prova di italiano sostenuta ieri, questa mattina oltre 527mila studenti italiani sono tornati tra i banchi per affrontare la seconda prova scritta dell’Esame di Stato.

L’appuntamento è scattato alle 8:30 e riguarda le discipline caratterizzanti dei singoli percorsi di studio, considerate tra le prove più impegnative dell’intero esame di maturità.

La durata varia in base all’indirizzo frequentato. Al liceo classico, ad esempio, gli studenti hanno a disposizione quattro ore per completare la prova di Latino, mentre allo scientifico sono previste sei ore per Matematica. Tempi più lunghi per alcuni indirizzi artistici, dove la prova può estendersi fino a tre giorni per un totale di 18 ore.

Le tracce sono state predisposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e riguardano le materie caratterizzanti di ciascun percorso scolastico. Le discipline erano già state ufficializzate nei mesi scorsi, consentendo agli studenti di orientare la preparazione finale.

Tra le prove più attese figurano Latino per il Liceo Classico, Matematica per il Liceo Scientifico e Scienze Umane per l’omonimo liceo. Negli istituti tecnici, invece, gli studenti si confrontano con materie professionalizzanti come Economia Aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, Discipline Turistiche e Aziendali per il settore Turismo e Progettazione, Costruzioni e Impianti per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Con la conclusione della seconda prova scritta, gli studenti si avvicinano all’ultima fase dell’Esame di Stato: il colloquio orale, che prenderà il via nei prossimi giorni secondo il calendario stabilito dalle singole commissioni.