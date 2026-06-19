Tra i protagonisti più emozionanti della Maturità 2026 c’è senza dubbio Ida Sorge, classe 1934, che a 92 anni ha deciso di rimettersi in gioco e completare il percorso di studi interrotto durante la giovinezza.

Nella giornata di ieri, insieme a migliaia di studenti in tutta Italia, Ida ha affrontato la prima prova scritta di italiano, dando ufficialmente il via al suo esame di maturità. Un traguardo speciale, frutto di una scelta coraggiosa maturata dopo una vita segnata da sacrifici e responsabilità.

Da giovane era riuscita a completare soltanto la scuola elementare e quella media. Gli anni della guerra e le difficoltà del dopoguerra la costrinsero infatti ad abbandonare gli studi per dedicarsi al lavoro e contribuire al sostentamento della famiglia.

Un sogno rimasto nel cassetto per decenni, ma mai dimenticato. La passione per la lettura e la voglia di conoscere non l’hanno mai abbandonata e, oggi, ospite della struttura Calicantus Residence di Limatola, ha trovato la determinazione per tornare tra i banchi di scuola e portare a termine quel percorso lasciato incompiuto.

Ida concluderà gli studi presso l’Istituto IPSSAR Vincenzo Ricciardi di Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta, dove sta sostenendo gli esami insieme agli altri maturandi.

E il diploma potrebbe non rappresentare il punto di arrivo. La 92enne, infatti, non esclude la possibilità di proseguire ulteriormente il proprio percorso formativo e valutare perfino un’iscrizione all’università.

La sua storia rappresenta un esempio di determinazione e amore per la cultura, dimostrando come la curiosità e il desiderio di apprendere possano accompagnare una persona in ogni fase della vita. Un messaggio che, proprio nei giorni della Maturità, assume un significato ancora più forte: non esiste un’età giusta per inseguire i propri obiettivi e continuare a imparare.