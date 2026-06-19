Arrivano osservazioni e perplessità sul nuovo Consiglio Direttivo della Misericordia di Siano. A esprimerle è un comunicato diffuso nelle scorse ore da un gruppo che segue le vicende associative, nel quale vengono sollevate alcune questioni relative ai tempi di insediamento del nuovo organo e alla sua composizione.

Secondo quanto evidenziato nella nota, il nuovo Direttivo si sarebbe insediato circa 45 giorni dopo le elezioni del 9 maggio, un intervallo temporale ritenuto eccessivo dai firmatari del comunicato, che parlano di una fase di stallo e incertezza per l’associazione.

Nel documento viene inoltre sottolineato come gran parte dei componenti del nuovo organo di governo provenga dalla precedente gestione. Una circostanza che, secondo gli estensori della nota, ridimensionerebbe l’idea di un effettivo rinnovamento annunciato dopo le elezioni.

Particolare attenzione viene rivolta anche alla posizione dell’ex presidente Aliberti, storico riferimento dell’associazione per oltre trent’anni. Pur non ricoprendo più la guida della Misericordia, viene evidenziato il suo ingresso nel Collegio dei Probiviri, organismo chiamato a svolgere funzioni di garanzia e controllo all’interno dell’ente.

Nel comunicato si sostiene che tale presenza possa alimentare interrogativi sull’effettiva autonomia del nuovo Direttivo e sulla possibilità di una reale discontinuità rispetto al passato.

Gli autori della nota chiedono quindi maggiore trasparenza nelle comunicazioni, una chiara programmazione delle attività e un rapido avvio dell’azione amministrativa degli organi appena insediati.

Il documento si conclude con l’auspicio che il nuovo corso possa dimostrare concretamente, attraverso atti e iniziative verificabili, la volontà di rafforzare il ruolo dell’associazione al servizio della comunità.

Al momento non risultano repliche ufficiali da parte della Misericordia di Siano in merito alle osservazioni contenute nel comunicato.