Una donna di 26 anni è stata arrestata dai Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania con l’accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 74 anni.

La misura cautelare è stata eseguita in seguito a un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura della Repubblica.

L’indagine

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane avrebbe conosciuto l’anziano attraverso i social network, instaurando nel tempo un rapporto di amicizia che avrebbe portato i due a frequentarsi anche di persona.

Stando all’ipotesi accusatoria, durante uno degli incontri avvenuti nell’abitazione del 74enne, la donna avrebbe somministrato all’uomo alcuni farmaci, provocandone uno stato di incoscienza.

Approfittando della situazione, la 26enne avrebbe poi sottratto beni e oggetti di valore presenti nell’abitazione, agendo insieme ad altre persone che al momento non sono state ancora identificate.

Disposta la custodia cautelare

Al termine delle indagini, la Procura ha richiesto una misura cautelare nei confronti della giovane, accolta dal giudice per le indagini preliminari.

La donna è stata quindi arrestata e trasferita in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

Come previsto dalla legge, la misura cautelare è suscettibile di impugnazione e le accuse saranno sottoposte alla verifica del giudice nelle successive fasi del procedimento.