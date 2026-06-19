Nuove risorse per l’edilizia scolastica a Nocera Inferiore. L’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 130mila euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinato agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici.

Le risorse saranno impiegate per la scuola “Madre Teresa di Calcutta”, situata in via De Conciliis, dove sono previsti lavori di adeguamento alla normativa antincendio finalizzati a migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza dell’istituto.

L’intervento rientra nella Missione 4 – Componente 1 del PNRR, dedicata al potenziamento dell’offerta formativa e alla riqualificazione del patrimonio scolastico nazionale. Il progetto prevede opere di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico su una superficie di circa 4.500 metri quadrati.

«L’ottenimento di questo finanziamento testimonia l’attenzione costante dell’Amministrazione verso il mondo della scuola», ha dichiarato Luciano Passaro, presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici. «Investire sulla sicurezza significa investire nella qualità dei servizi e nel benessere delle nuove generazioni».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Perna, che ha sottolineato l’impegno dell’ente nell’intercettare fondi e opportunità utili al miglioramento delle strutture scolastiche cittadine.

L’intervento dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2026, secondo le tempistiche previste dal programma nazionale finanziato con fondi PNRR.

«Investire sulla sicurezza delle scuole significa investire sul futuro della nostra comunità», ha affermato il sindaco . «Grazie a questo finanziamento potremo realizzare un importante intervento di adeguamento antincendio, garantendo ambienti sempre più sicuri e funzionali per studenti, docenti e personale scolastico».

L’opera si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso le risorse del PNRR.