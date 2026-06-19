Politica e territorio. Da simbolo dell’abbandono a centro dell’attenzione politica: il futuro della struttura apre interrogativi sulla sua gestione.

“Per anni nessuno l’ha voluta davvero. Oggi, invece, tutti la vogliono.”

Da simbolo dell’abbandono a centro dell’attenzione

Nocera Inferiore. Per anni la Caserma Tofano è rimasta il simbolo più evidente di occasioni perdute, promesse mancate e incapacità di trasformare gli annunci in risultati concreti. Oggi, però, lo scenario appare completamente diverso. Attorno alla struttura si concentrano attenzioni, dichiarazioni, presenze istituzionali e rivendicazioni che sollevano una domanda precisa: perché proprio adesso? La risposta, secondo questa lettura, è legata al valore che l’ex caserma ha assunto nel tempo. Non è più soltanto un edificio da recuperare, ma un investimento pubblico da quasi cinque milioni di euro, un futuro polo culturale, uno dei più importanti contenitori urbani della città e un luogo destinato a generare relazioni, visibilità e centralità.

Chi avrà davvero le chiavi del futuro?

È qui che si apre la questione più rilevante. La vera partita non riguarda il recupero della struttura, ma ciò che accadrà dopo. Chi deciderà le attività da ospitare? Chi avrà accesso agli spazi? Chi costruirà la rete di relazioni che inevitabilmente nascerà attorno a questo luogo? Perché il potere, viene osservato, non si misura nelle inaugurazioni o nei tagli del nastro, ma nella capacità di decidere. La città ha il diritto di conoscere criteri, scelte e soggetti coinvolti, affinché il patrimonio pubblico resti realmente al servizio della collettività. Le luci degli eventi si spegneranno, gli applausi finiranno e i comunicati saranno dimenticati. Resterà però una domanda destinata ad accompagnare il futuro della struttura: chi avrà davvero le chiavi della Caserma Tofano e, soprattutto, nell’interesse di chi le userà?

Immagine iniziale Paolillo Film

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