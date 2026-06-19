Sono partiti nei giorni scorsi a Nocera Superiore i controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme che regolano la conduzione dei cani negli spazi pubblici, l’iscrizione all’anagrafe canina tramite microchip e la corretta raccolta delle deiezioni.

L’attività viene svolta dalla Polizia Municipale in collaborazione con il Garante degli Animali e rientra nelle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per garantire il decoro urbano, la tutela dell’ambiente e il rispetto delle regole di convivenza civile.

Le verifiche hanno interessato diverse zone del territorio comunale, comprese le aree di sgambamento dedicate agli amici a quattro zampe, con controlli mirati sulla regolare identificazione degli animali e sul corretto utilizzo degli spazi pubblici.

Durante le attività di monitoraggio è stato inoltre distribuito materiale informativo rivolto ai proprietari di cani, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sugli obblighi previsti dalla normativa vigente e sui comportamenti da adottare per una corretta convivenza negli spazi comuni.

I controlli sono stati coordinati dal Garante degli Animali Eugenio Iennaco e dal Tenente Paola Miranda, responsabile del Settore Tutela e Benessere Animale della Polizia Municipale.

«La tutela del decoro urbano, dell’ambiente e della salute pubblica passa anche attraverso il senso civico dei proprietari di animali», ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi, sottolineando come l’obiettivo principale delle verifiche sia quello di promuovere comportamenti responsabili e rispettosi della collettività.

L’Amministrazione comunale ha fatto sapere che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane in tutte le aree della città. Per chi non rispetterà le disposizioni previste dall’ordinanza comunale sono previste sanzioni amministrative fino a 200 euro.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di collaborare attivamente al mantenimento della pulizia e del decoro degli spazi pubblici, contribuendo a rendere la città più vivibile e accogliente per tutti.