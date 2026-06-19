Torna la protesta di alcuni cittadini di Nocera Superiore che denunciano la presenza di fumo e odori intensi provenienti dalla zona di Pareti nelle prime ore del mattino.
La segnalazione arriva da un residente che racconta di essere stato svegliato all’alba dall’odore acre delle sterpaglie bruciate, con il fumo che avrebbe invaso abitazioni e strade della zona, creando disagio tra la popolazione.
“Ogni anno si ripete la stessa situazione”, lamentano alcuni cittadini, che chiedono maggiori controlli e interventi per contrastare il fenomeno degli abbruciamenti incontrollati, particolarmente avvertito durante la stagione estiva.
Nel mirino dei residenti finisce anche la presunta mancanza di verifiche sul territorio. I cittadini si domandano se sia possibile prevenire episodi del genere attraverso un monitoraggio più costante da parte delle autorità competenti, dalle forze dell’ordine agli enti locali.
La richiesta è quella di adottare misure efficaci per evitare che il problema continui a ripresentarsi ogni anno, con conseguenze sulla qualità dell’aria e sul benessere dei residenti.
Redazione