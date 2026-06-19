Nuovo capitolo giudiziario nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso ad Acciaroli il 5 settembre 2010. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, Giovanni Rossi, ha assolto Romolo Ridosso con la formula piena “per non aver commesso il fatto”.

La decisione è arrivata al termine del processo celebrato con rito abbreviato e rappresenta uno sviluppo significativo in una vicenda che da oltre quindici anni cerca di fare luce sull’assassinio del cosiddetto “sindaco pescatore”, figura divenuta simbolo di legalità e difesa del territorio nel Cilento.

La posizione di Ridosso

Romolo Ridosso, originario di Scafati ed ex esponente dell’omonimo clan attivo nell’Agro nocerino-sarnese, era finito al centro delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.

Dopo essere diventato collaboratore di giustizia, il suo nome era emerso nell’ambito delle ricostruzioni investigative relative all’omicidio Vassallo. Secondo l’impianto accusatorio, avrebbe avuto un ruolo all’interno della rete di rapporti e accordi che avrebbero portato alla pianificazione e all’esecuzione del delitto.

Il Gup ha però ritenuto non sufficienti gli elementi raccolti dall’accusa per attribuire a Ridosso una responsabilità nei fatti contestati, pronunciando quindi una sentenza di assoluzione con formula piena.

Attese le motivazioni

Per conoscere le ragioni alla base della decisione sarà necessario attendere il deposito delle motivazioni della sentenza, previsto entro novanta giorni.

L’assoluzione rappresenta un passaggio rilevante anche per gli altri filoni processuali ancora aperti e per le posizioni degli imputati che hanno scelto il rito ordinario.

Gli altri procedimenti

Tra coloro che restano coinvolti nelle vicende giudiziarie legate all’inchiesta figurano l’imprenditore Domenico Cipriano e l’ex vicebrigadiere Lazzaro Cioffi, per i quali il procedimento prosegue nelle sedi competenti.

Resta inoltre aperta la posizione di Fabio Cagnazzo, il cui proscioglimento è stato impugnato dalla Procura di Salerno davanti alla Corte d’Appello.

A distanza di oltre quindici anni dall’omicidio di Angelo Vassallo, la ricerca della verità giudiziaria continua a rappresentare uno dei casi più complessi e seguiti della cronaca italiana.