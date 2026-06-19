Negli ultimi mesi diversi cittadini di Pagani hanno segnalato la presenza di odori intensi e persistenti in varie zone del territorio comunale, descritti da alcuni residenti come particolarmente forti e difficili da sopportare.

Le segnalazioni, diffuse soprattutto tramite social network e gruppi di quartiere, provengono in particolare dalle aree di Madonna di Fatima, Taurano e via Romana, ma coinvolgono anche altre zone limitrofe. In alcuni casi, gli abitanti riferiscono che le esalazioni sarebbero percepibili in diversi momenti della giornata e non solo in orari serali.

Secondo quanto riportato dai residenti, il fenomeno avrebbe caratteristiche diverse rispetto ai consueti odori legati ad attività agricole o zootecniche già presenti in passato nella zona. Alcuni cittadini parlano infatti di un odore più acre e persistente, che tenderebbe a intensificarsi in determinate condizioni climatiche, come giornate particolarmente calde o in presenza di specifiche correnti d’aria.

Le aree interessate

Le segnalazioni riguardano principalmente:

Madonna di Fatima

Taurano

Via Romana

Zone limitrofe fino al confine con Sant’Egidio (area Orta Loreto)

In diversi casi, i residenti affermano di essere costretti a limitare l’apertura delle finestre, soprattutto nelle ore in cui il fenomeno risulta più evidente.

Le richieste dei cittadini

Pur senza avanzare accuse nei confronti di specifiche attività o impianti, i cittadini chiedono che venga fatta chiarezza sull’origine del fenomeno. L’auspicio condiviso è quello di attivare eventuali verifiche ambientali e monitoraggi mirati, al fine di individuare la fonte delle esalazioni e valutarne la natura.

“Non si tratta di puntare il dito contro qualcuno – riferiscono alcuni residenti – ma di comprendere cosa stia accadendo e se ci siano rischi o criticità da affrontare”.

Nessuna comunicazione ufficiale

Al momento non risultano note ufficiali da parte degli enti competenti che colleghino le segnalazioni a una specifica attività produttiva o a impianti presenti sul territorio.

I cittadini chiedono quindi un intervento di approfondimento e controlli tecnici, soprattutto per monitorare la qualità dell’aria nelle aree maggiormente interessate.