Furto notturno a Poggiomarino, dove una panetteria situata in via Filippo Turati è stata presa di mira da una banda di ladri. L’episodio si è verificato intorno alle 3:00 del mattino.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi sarebbero entrati in azione poco prima dell’orario di apertura dell’attività, approfittando del momento in cui il locale era ancora chiuso e senza personale.

Una volta all’interno, i ladri avrebbero sottratto merce, prodotti alimentari e il contenuto della cassa, portando via anche il fondo contanti destinato alle attività della giornata. Nel corso dell’azione sarebbero stati asportati anche alcuni beni presenti nel locale, tra cui attrezzature e materiali utilizzati per l’attività commerciale.

Il colpo si sarebbe consumato in pochi minuti, come mostrerebbero anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti all’interno dell’esercizio.

All’esterno, secondo quanto emerso, sarebbe stata utilizzata un’auto per la fuga e per il trasporto della refurtiva.

Sul caso sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, che stanno analizzando le immagini delle telecamere e raccogliendo elementi utili per risalire ai responsabili del raid.

Redazione